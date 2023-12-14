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15:51, 14 декабря 2023Россия

Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

Путин об абортах: права и свободы женщин должны соблюдаться

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В России должны соблюдаться права женщин, заявил президент России Владимир Путин во на прямой линии.
«Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Так глава государства прокомментировал ситуацию с абортами в России. В этой связи он напомнил, что в стране нет запрета на искусственное прерывание беременности.

При этом Путин подчеркнул, что если бы женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы. Он также отметил связь этого вопроса с благосостоянием населения.

13 декабря в Госдуму внесли проект закона о запрете делать аборты частным клиникам.

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      Алан Босиков
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