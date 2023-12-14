Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

Путин об абортах: права и свободы женщин должны соблюдаться

В России должны соблюдаться права женщин, заявил президент России Владимир Путин во на прямой линии.

«Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Так глава государства прокомментировал ситуацию с абортами в России. В этой связи он напомнил, что в стране нет запрета на искусственное прерывание беременности.

При этом Путин подчеркнул, что если бы женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы. Он также отметил связь этого вопроса с благосостоянием населения.

13 декабря в Госдуму внесли проект закона о запрете делать аборты частным клиникам.