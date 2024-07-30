Правительство России увидело нарушение прав женщин в запрете абортов в частных клиниках

«Ъ»: правительство России увидело нарушение прав женщин в ограничении абортов

Правительство России указало на нарушение прав женщин в законопроекте, предлагающем запретить аборты в частных клиниках. Кабмин в отзыве на документ постановил, что проект закона нуждается в «существенной доработке», пишет «Коммерсантъ».

С инициативой об исключении частных клиник из перечня учреждений, которые имеют право искусственно прерывать беременность пациенток, выступило в декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области — местные депутаты внесли в Госдуму соответствующий проект поправок. По мнению авторов инициативы, частные клиники не предоставляют поддержку юристов и психологов, а также могут не оказать необходимую помощь в случае осложнений после операций.

Кабмин считает, что предполагаемые изменения не согласуются с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод граждан. Кроме того, они влекут риски нарушения прав граждан на охрану здоровья и качественную и доступную медицинскую помощь.

Правительство напомнило о положениях закона «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которому каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности может проводиться при наличии ее информированного добровольного согласия. В документе, как подчеркнули в кабинете министров, также говорится, что доступность и качественность медицинской помощи обеспечивается по принципу приближенности больниц и клиник к месту жительства, работы или обучения, а также возможностью выбора учреждения и врача.

Медицинские заведения в России, как указали в правительстве, имеют равные права и обязанности вне зависимости от организационно-правовой формы. В случае исключения абортов из частных клиник возрастет объем расходов из бюджетной системы России, считают в кабмине.

Еще в 2023 году региональные власти начали ограничивать репродуктивные права женщин, вводя штрафы за склонение к абортам и запрещая аборты в частных клиниках. Борьбу с абортами, рассматривая их как препятствие к повышению рождаемости, начали и на федеральном уровне. В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы называли его целью повышение рождаемости. Впоследствии комитет нижней палаты парламента выступил против соответствующей инициативы.

После прямой линии президента России Владимира Путина ситуация с ограничением абортов в стране изменилась — в регионах начали пересматривать позицию по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках. Это произошло после того, как глава государства предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если бы женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.

В России тем временем, согласно прогнозам, в 2024 году родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В ближайшие три года этот показатель будет снижаться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне, который является катастрофическим для будущего нации. При этом, по его словам, низкая рождаемость в России не имеет связи с неверием молодых россиян в будущее. Путин, объясняя снижение рождаемости в России, заявлял, что такая ситуация связана с социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями.