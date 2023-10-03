В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

РБК: в России в следующие три года снизится рождаемость

Власти России оценили динамику рождаемости до 2026 года. Так, согласно прогнозу в материалах к проекту бюджета Социального фонда, уже в 2024-м темпы снизятся на 5,8 процента, пишет РБК, в редакции которого ознакомились с данными.

Предположительно, в 2026 году темп снижения замедлится до 0,9 процента.

Исходя из прогноза, в 2024 году в России родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В следующем году на свет появятся 1,153 миллиона человек, а в 2026-м — 1,143 миллиона.

Бюджет Соцфонда был подготовлен на основании числа рождений по среднему варианту демографического прогноза по России, разработанного Росстатом, разъяснили РБК в пресс-службе министерства труда.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента.

Тогда же президент России Владимир Путин назвал сложившуюся демографическую ситуацию сложной. Глава государства отметил необходимость дополнительных мер в этой сфере.