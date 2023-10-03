Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 3 октября 2023Россия

В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

РБК: в России в следующие три года снизится рождаемость

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Власти России оценили динамику рождаемости до 2026 года. Так, согласно прогнозу в материалах к проекту бюджета Социального фонда, уже в 2024-м темпы снизятся на 5,8 процента, пишет РБК, в редакции которого ознакомились с данными.

Предположительно, в 2026 году темп снижения замедлится до 0,9 процента.

Исходя из прогноза, в 2024 году в России родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В следующем году на свет появятся 1,153 миллиона человек, а в 2026-м — 1,143 миллиона.

Бюджет Соцфонда был подготовлен на основании числа рождений по среднему варианту демографического прогноза по России, разработанного Росстатом, разъяснили РБК в пресс-службе министерства труда.

В августе вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента.

Тогда же президент России Владимир Путин назвал сложившуюся демографическую ситуацию сложной. Глава государства отметил необходимость дополнительных мер в этой сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

    Врачи порвали онкобольной россиянке кишечник и отправили домой

    В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

    В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

    В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

    Военный застрелил сослуживцев в Киеве

    11-летняя девочка рассказала о поцелуе замдиректора школы в Подмосковье

    В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

    Стало известно о взрыве в Николаеве

    Семью участника СВО захотели выселить из единственного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости