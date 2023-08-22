Голикова заявила о снижении рождаемости в России на 2,3% за первое полугодие

За первые шесть месяцев 2023 года уровень рождаемости в стране снизился на 2,3 процента. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по национальным проектам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Отчитываясь президенту России Владимиру Путину, Голикова сообщила, что в некоторые месяцы первого полугодия было заметно улучшение ситуации, однако в целом рождаемость, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, снизилась.

В свою очередь, Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной. Президент также подчеркнул, что в стране рождается меньше детей, чем в 2022 году. Он отметил необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

При этом глава государства подчеркнул, что ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян в 2023 году превысила 73 года и вернулась к допандемийному уровню.

Ранее Росстат выявил, что за 2022 год численность населения России сократилась более чем на 550 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2023 года, в стране проживали 146 424 729 человек. В свою очередь, демограф Алла Иванова объяснила, что рождаемость в стране снизилась в результате вступления в репродуктивный возраст женщин, родившихся в 1990-е годы, когда в стране наблюдался спад статистики.