Путин оценил демографическую ситуацию в России

Президент Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной

Президент России Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной. Свою оценку сложившейся ситуации он озвучил на совещании по нацпроектам во вторник, 22 августа. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, в этом году в стране рождается меньше детей, чем год назад. Он отметил необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

В то же время, ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному показателю, добавил Путин.