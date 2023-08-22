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18:02, 22 августа 2023Россия

Путин оценил демографическую ситуацию в России

Президент Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной. Свою оценку сложившейся ситуации он озвучил на совещании по нацпроектам во вторник, 22 августа. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, в этом году в стране рождается меньше детей, чем год назад. Он отметил необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

В то же время, ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному показателю, добавил Путин.

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    Евгения Куликова
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