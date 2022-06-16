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Демографическую ситуацию в России назвали чрезвычайной

В Минздраве назвали чрезвычайной нынешнюю демографическую ситуацию в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Нынешняя демографическая ситуация в России представляется чрезвычайной. Таковой ее назвала главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, передает ТАСС.

Она отметила, что в регионах страны снизилось число женщин репродуктивного возраста. По сведениям Долгушиной, популяция способных рожать женщин в России сокращается ежегодно.

«По последним данным, по 0,6 процента в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей», — уточнила специалист Минздрава.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что для женщин приоритетнее стала карьера, а не рождение ребенка.

По его мнению, с аналогичной проблемой сталкиваются все постиндустриальные страны.

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Анна Щербакова
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