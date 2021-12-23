Путин объяснил проблему демографии изменением приоритетов в жизни женщин

Для многих женщин в России приоритетнее стала карьера, а не рождение ребенка. Этим объяснил проблему демографии в стране президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Глава государства пояснил, что с этой проблемой сталкиваются все постиндустриальные страны. «Образование, карьера, а потом ребенок. И это уже к 30 годам. А там уже о втором не задумаешься», — отметил Путин.

Ранее глава государства заявил об увеличении смертности и обострении проблемы в сфере демографии в России.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.