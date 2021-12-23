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Путин заявил об увеличении смертности в России

Путин: увеличение смертности у нас наблюдается, обостряется проблема в сфере демографии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается увеличение смертности. Об этом глава государства сообщил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По его словам, в связи с этим обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед властями страны — в сфере демографии.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

По данным оперштаба на 23 декабря, с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев коронавируса, скончались 301 271 человек.

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Евгения Куликова
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