Путин заявил об увеличении смертности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается увеличение смертности. Об этом глава государства сообщил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По его словам, в связи с этим обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед властями страны — в сфере демографии.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

По данным оперштаба на 23 декабря, с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев коронавируса, скончались 301 271 человек.