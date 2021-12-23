В России выявили 25 667 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 318 650 . Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 23 декабря.

25 667 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 25 264 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198) и в Московской области (959). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Тыва (20 случаев).

За сутки скончались 1002 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии в России умер 301 271 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 41 645, общий — 9 139 166.

По данным оперштаба на 17 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привиты 70 831 362 человека.

