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В России выявили 25 264 случая коронавируса

В России за сутки выявили 25 264 новых случая коронавируса

Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 25 264 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 292 983 . Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 22 декабря.

25 264
новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 25 907 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге (2166), в Москве (1904) и в Московской области (1351). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Калмыкия (17 случаев).

За сутки скончались 1 020 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 300 269 человек,

Суточный показатель выздоровлений составил 42 322, общий — 9 097 521.

По данным оперштаба на 17 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человек.

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Анастасия Шейкина
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