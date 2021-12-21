В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 267 719. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 21 декабря.

Днем ранее, 20 декабря, в стране зафиксировали 27 022 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и в Московской области (1811). Меньше всего — в Республике Алтай (12 случаев), Ненецком (8 случаев) и Чукотском (1 случай) автономных округах.

За сутки скончались 1027 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 299 249 человек.

По данным оперштаба на 17 декабря, показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человек.