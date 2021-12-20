В России выявили 27 022 случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 27 022 новых случая заражения коронавирусом — это минимум с 6 октября. Таким образом, общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 241 812. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 20 декабря.

27 022 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 27 967 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и в Московской области (1935). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (8 случаев), Республике Тыва (15 случаев) и в Республике Калмыкия (17 случаев).

За сутки скончались 1 019 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 298 222 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 30 059, общий — 9 014 980.

По данным оперштаба на 17 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 58 процентов. Двумя компонентами вакцины привито 70 831 362 человек.