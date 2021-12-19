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В России выявили 27 967 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицирований в стране с начала пандемии достигло 10 214 790, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения вируса в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 84 регионах России. Больше всего новых случаев зафиксировали Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955) и в Московской области (1825). Меньше всего — в Тува (18), Калмыкии (18) и Ненецком автономном округе (8).

Уточняется, что за день умерли 1023 пациента с коронавирусом, при этом 32 655 человек полностью выздоровели. Всего за время пандемии от инфекции скончались 297 203 россиян, еще 8 984 921 человек излечился.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко предсказал, что омикрон-штамм коронавируса может начать активно распространяться в России в январе 2022 года. Вирусолог отметил, что сейчас на территории страны распространен дельта-штамм, однако допустил, что новый вариант коронавируса придет позже.

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Варвара Кошечкина
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