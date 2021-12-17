Вирусолог назвал время наступления «эры омикрон-штамма» в России

Омикрон-штамм коронавируса может начать активно распространяться в России в январе 2022 года. Такое время наступления «эры омикрон-штамма» назвал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Его слова приводит «Газета.Ru».

Вирусолог отметил, что сейчас на территории страны распространен дельта-штамм, однако допустил, что новый вариант коронавируса придет позже, вспомнив, что сама пандемия в России началась позднее, чем в Европе.

«Вообще, наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает омикрон, но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы, и пандемия развивалась активно. Существует мнение экспертов, что эра омикрона наступит у нас в январе», — рассказал Бутенко.

По его словам, дата распространения южноафриканского штамма на российской территории пока примерная. Однако если учесть, что ограничения на перелеты за границу довольно условные, через несколько месяцев новый вариант коронавируса должен распространиться активнее.

Ранее глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл способ полностью защититься от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев дают полную защиту от омикрона.