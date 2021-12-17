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В центре Гамалеи раскрыли способ полностью защититься от омикрон-штамма

Гинцбург: вакцинация «Спутником V» и ревакцинация полностью защитят от омикрон-штамма

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл способ полностью защититься от омикрон-штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет ТАСС.

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По его словам, вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев дают полную защиту от омикрона. Эффективность этих препаратов против нового штамма может быть сопоставима с эффективностью против дельты, полагает Гинцбург.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также сообщил, что отечественный препарат против коронавируса «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму омикрон и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Эффективность вакцины отметил и Владимир Путин.

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Евгения Куликова
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