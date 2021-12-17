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Путин заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Владимир Путин: вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе со омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Kalizhan Ospanov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса и Москва готова поделиться препаратом для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе Европы. Его слова в пятницу 17 декабря, приводит ТАСС.

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Глава государства отметил также, что в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение. В то же время, российский лидер уточнил, что до сих пор непонятно, насколько серьезную опасность для здоровья представляет новый штамм. Некоторые эксперты сообщают о серьезных последствиях, сказал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Она отметила, что в России на данный момент нет его последовательного распространения, но такая вероятность вполне реальна. Вирусолог Алексей Аграновский, в свою очередь, полагает, что в настоящее время ничего пугающего в новом штамме коронавируса нет, и он не страшнее дельты.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также сообщил, что в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии.

По данным оперштаба на 17 декабря, в России за сутки выявили минимальные с 8 октября 27 743 новых случая COVID-19. Общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло 10 159 389.

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Евгения Куликова
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