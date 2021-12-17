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Минздрав заявил об отсутствии пациентов с омикроном в тяжелом состоянии

Минздрав: в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 в тяжелом состоянии

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 17 декабря, пишет РИА Новости.

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Министр отметил также, что заболевшие омикроном россияне либо уже болели COVID-19 ранее, либо были вакцинированы. По его мнению, их иммунитета хватает для того, чтобы справиться с болезнью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Она отметила, что в России на данный момент не наблюдается его последовательного распространения, но такая вероятность вполне реальна.

Вирусолог Алексей Аграновский, в свою очередь, выразил уверенность в том, что пока ничего пугающего в новом штамме коронавируса нет. По его словам, на данном этапе отсутствуют доказательства того, что он опаснее и хуже доминирующего на территории страны штамма дельта, а скорость распространения омикрона еще не означает высокую смертность от него.

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Евгения Куликова
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