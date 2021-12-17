Российский вирусолог оценил опасность омикрон-штамма

Вирусолог Алексей Аграновский оценил опасность омикрон-штамма коронавируса. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Медик считает, что пока ничего пугающего в новом штамме COVID-19 нет. На данном этапе отсутствуют также доказательства того, что он опаснее и хуже доминирующего на территории России штамма дельта, заявил Аграновский и отметил, что скорость распространения инфекции еще не означает количество смертей.

«Дельта, которая сейчас доминирует, дает где-то 2-2,5 процента смертности. Все будет зависеть не от того, с какой скоростью омикрон завоевывает определенный объем человеческой популяции, а от его летальности», — рассказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, российский вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что реальная тяжесть заболевания при омикроне пока неизвестна.

Глава Роспотребназдора Анна Попова, в свою очередь, назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Она отметила, что в России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, но такая вероятность вполне реальна.