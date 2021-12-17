Попова назвала темпы заражения омикроном пугающими

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке, отметила Попова. По ее словам, в этих регионах на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день. «Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — добавила она.

Ранее Анна Попова рассказала, что в России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, однако такая вероятность вполне реальна. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России предпринимаются все меры, чтобы остановить процесс распространения нового штамма.

В настоящее время омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 25 россиян. Заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.