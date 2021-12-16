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В Роспотребнадзоре оценили распространение омикрон-штамма коронавируса в России

Попова: в России не наблюдается распространения омикрон-штамма коронавируса

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, однако такая вероятность вполне реальна. Так распространение южноафриканского штамма в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводят РИА Новости.

«Последовательного распространения "омикрона" внутри нашей страны пока мы не видим, потому что мы изолируем всех», —рассказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России предпринимаются все меры, чтобы остановить процесс распространения нового штамма.

Ранее сообщалось, что у прилетевшего из Конго 22-летнего студента студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) выявлено заражение омикрон-штаммом коронавируса. Россиянин сейчас изолирован и находится в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее отметила, что омикрон-штамм коронавируса в стране подтвержден у 25 человек. Она пояснила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Анна Филипенко
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