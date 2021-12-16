В Роспотребнадзоре оценили распространение омикрон-штамма коронавируса в России

В России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, однако такая вероятность вполне реальна. Так распространение южноафриканского штамма в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводят РИА Новости.

«Последовательного распространения "омикрона" внутри нашей страны пока мы не видим, потому что мы изолируем всех», —рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России предпринимаются все меры, чтобы остановить процесс распространения нового штамма.

Ранее сообщалось, что у прилетевшего из Конго 22-летнего студента студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) выявлено заражение омикрон-штаммом коронавируса. Россиянин сейчас изолирован и находится в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее отметила, что омикрон-штамм коронавируса в стране подтвержден у 25 человек. Она пояснила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.