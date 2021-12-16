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Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом

Роспортребнадзор: омикрон-штамм выявлен у прилетевшего из Конго ростовского студента

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

У прилетевшего из Конго 22-летнего студента студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) выявлено заражение омикрон-штаммом коронавируса. Такие подробности приведены на официальном сайте Роспотребнадзора по Ростовской области.

Зараженный новой разновидностью коронавируса россиянин сейчас изолирован и находится в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя.

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1 декабря

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее отметила, что омикрон-штамм коронавируса в стране подтвержден у 25 человек.

Она пояснила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

По мнению вице-премьера, избежать распространения омикрон-штамма в России невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».

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Анна Щербакова
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