Число зараженных омикрон-штаммом в России выросло до 25

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек, передает ТАСС.

Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова также добавила, что, по ее мнению, избежать распространения омикрон-штамма в России невозможно в связи с «большими трансграничными перемещениями и новогодними праздниками».

Ранее сообщалось о двух заразившихся омикрон-штаммом россиян, приехавших из ЮАР — Роспотребнадзор подтвердил первые случаи 6 декабря.

В центре Гамалеи, в свою очередь, заявили, что вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока. Там считают, что в связи с его активным распространением необходимо принимать законы, которые смогут обезопасить россиян.