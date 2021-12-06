Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России

У двоих россиян, прилетевших из ЮАР, подтвердился омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС. Это — первые официально подтвержденные случаи нового штамма в России.

В ведомстве уточнили, что ранее пациенты сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Однако изначально штамм коронавируса, которым заразились туристы, был неизвестен.

Коронавирус нашли еще у 10 россиян, прилетевших из ЮАР

В Роспотребнадзоре уточнили, что штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются. Всех граждан, которые возвращаются из ЮАР и пограничных стран, тестируют на границе в момент прилета, после чего помещают в специальные обсерваторы, где они находятся под наблюдением врачей.

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5 декабря в ведомстве рассказали, что у девяти человек выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, штаммы пока также не установлены. Как уточнил источник «Известий», среди заразившихся есть беременная женщина с ребенком.

Ранее о заражении омикрон-штаммом рассказала вернувшаяся из ЮАР россиянка

По словам туристки Юлии Деминой, у нее выявили омикрон-штамм коронавируса. Она сообщила, что всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель и боль в горле.

Официальное подтверждение этой информации отсутствует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не ориентироваться на публикации в СМИ.

В Кремле заявили о работе оперштаба над ситуацией с омикрон-штаммом

По словам Пескова, в штабе «проведена работа, все работает» — так он ответил на вопрос, подготовлены ли предложения по сложившейся ситуации.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса, установив срок до 7 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пока ничего страшного не произошло, так как прилетевшие из ЮАР туристы находятся в карантине и изоляции, за счет чего инфекция не распространяется. Депутат отметил, что чем позже новый штамм приходит в страну, тем больше возможностей подготовиться, поэтому его появление — «это не очень здорово».

Специалисты считают, что пока рано говорить о вытеснении дельта-штамма омикроном

Как заявил в разговоре с «Лентой.ру» академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, дельта стала преобладающим штаммом примерно за полгода.

Пока еще ни в одной стране омикрон не заместил штамм, который курсировал в ней до этого, так что и у нас пока нет оснований считать, что он станет основным Виталий Зверев академик РАН

Зверев указал, что, по мнению специалистов ВОЗ, омикрон-штамм гораздо мягче дельты.

По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем дельта. Он отметил, что в борьбе с его распространением поможет вакцинация.

Омикрон-штамм выявляют у вакцинированных путешественников из других стран

3 декабря стало известно, что омикрон-штамм выявили у полностью привитого 60-летнего туриста из Греции, он прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран. По последним данным, он находится на карантине с легкими симптомами заболевания.

5 декабря первый случай заражения омикрон-штаммом был выявлен в Аргентине, зараженный также был полностью вакцинирован от COVID-19. В минздраве страны уточнили, что турист вернулся из ЮАР через США.

На данный момент новый омикрон-штамм выявлен примерно в 20 странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что омикрон способен вытеснить другие штаммы и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом. При этом специалисты организации пришли к выводу, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме.