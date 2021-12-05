У вернувшихся из ЮАР россиян выявлен коронавирус

Роспотребнадзор: у 9 граждан России после поездки в ЮАР положительный тест на COVID-19

У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что эксперты устанавливают штамм у этих пассажиров. Они находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением.

Среди заболевших COVID-19 есть беременная женщина с ребенком, уточняет источник «Известий». ПЦР-тест был взят у прибывших в аэропорту. Пассажиры рейса, прилетевшего в 4 декабря из ЮАР через Аддис-Абебу, прошли отдельный паспортный контроль.

Прибывших разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». С выявленной инфекцией людей увезли в больницу.