Россиянка раскрыла условия карантина после возвращения из ЮАР

РЕН ТВ: у туристки кашель и температуре после поездки в ЮАР; предоставлено все необходимое

Туристка из Ярославля Юлия Демина, вернувшаяся из поездки в ЮАР, рассказала о симптомах заболевания; она находится на карантине в обсерваторе. Женщина раскрыла РЕН ТВ условия карантина.

По словам россиянки, у нее кашель и температура, ее и еще двух заболевших увезли на машине скорой помощи в поселок Запрудня Талдомского района Подмосковья. Администрация обсерватора предоставила всем прибывшим список предметов первой необходимости. В нем пациент может отметить то, что ему нужно: шампунь, мочалка, зубная паста, щетка, гель для душа. Затем листок передают администрации, положив его под дверь номера.

Ранее 5 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у девяти россиян после возвращения из ЮАР выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус. Эксперты устанавливают штамм вируса у этих пассажиров. Они находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением. Среди заболевших COVID-19 есть беременная женщина с ребенком.

ПЦР-тест был взят у прибывших в аэропорту. Пассажиры рейса, прилетевшего в 4 декабря из ЮАР через Аддис-Абебу, прошли отдельный паспортный контроль. Прибывших разместили в пансионате подмосковного Сергиева Посада на карантин в связи с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Людей с выявленной инфекцией увезли в обсерватор.

