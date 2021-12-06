В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки окончания пандемии при омикрон-штамме

Пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году, если омкирон-штамм окажется менее патогенным, чем дельта, и люди будут активнее прививаться. Такие сроки окончания назвал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает Ura.ru.

«Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то "омикрон" далеко не зайдет», — сказал Альтштейн.

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По его словам, несмотря на то, что об омикрон-штамме все знают уже долгое время, в мире еще не зафиксировано ни одного случая смерти пациентов, инфицированных этим вариантом. О новом штамме будет известно больше в ближайшее время, считает вирусолог.

«В Южной Африке в ноябре умерло 600 человек. Но от какого штамма они умерли — неизвестно. Но 600 человек — это в три раза меньше, чем умерло за предыдущие месяца», — сказал специалист.

Альтштейн подчеркнул, что адаптация вакцин к новому штамму может затянуться. Он считает необходимым провести доклинические и клинические испытания препаратов, а после — наладить их производство.

Ранее в Центре Гамалеи оценили будущее нового штамма коронавируса. По словам Альтштейна, Омикрон-штамм не сможет широко распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу понадобится около полугода, полагает специалист. Он объяснил, что дельта-вариант появился осенью 2020 года, но распространился позднее.