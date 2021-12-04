В Центре Гамалеи оценили будущее нового штамма коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил, способен ли новый омикрон-штамм коронавируса спровоцировать новую волну заболевания к Новому году. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Будущее вируса
Ученый центра Гамалеи заявил, что омикрон-штамм не сможет широко распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу понадобится около полугода. В качестве доказательства он напомнил о дельта-варианте инфекции, который возник осенью 2020 года. Однако его стали часто фиксировать только в мае-июле 2021 года. По мнению Альтштейна, распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии коронавируса.
Особенности омикрон-штамма
Альтштейн подчеркнул, что омикрон-вариант патогена не провоцирует тяжелое течение COVID-19. Этот штамм обладает множеством мутаций, поэтому он обладает нестабильным геномом, предположил профессор.
Именно нестабильный геном омикрон-штамма подавляет те части вируса, которые ведут к тяжелому заболеванию. Ученый объяснил: среди зафиксированных случаев заражения новым вариантом нет ни одного летального исхода. Об этом также заявляли во Всемирной организации здравоохранения. Все пациенты переносят болезнь в легкой форме.
Однако ученый допустил, что «будущее может подорвать его гипотезу», поскольку на данный момент омикрон-штаммом, возможно, еще не заразились пожилые люди. «Если дойдет, будет видно», — отметил он. По данным на 3 декабря, новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции зафиксировали уже в 38 странах мира.
Прогноз на пандемию
Вирусолог добавил, что степень контагиозности или заразности «омикрона» получится оценить только со временем. Однако он допустил, что появление и распространение нового штамма коронавируса может привести к завершению пандемии.
Ученый предположил, что «омикрон» может вытеснить дельта-штамм, в результате чего пандемия станет менее опасной. Он подчеркнул, что от COVID-19 умирают около трех процентов пациентов. Однако при активном распространении омикрон-штамма патогенность — способность вируса приводить к заболеванию — снизится.
Мнения других экспертов
Другой российский ученый, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров также связал приход омикрон-штамма с концом пандемии. Он подчеркнул, что вирус «начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций».
Омикрон может стать доминирующим штаммом в России в ближайшие полгода, заявил академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Однако он добавил, что считает дискуссии на эту тему преждевременными, поскольку подобные случаи пока не наблюдаются нигде в мире.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил, что омикрон-штамм коронавируса может стать природной вакциной и спасти человечество от пандемии. Он также считает, что новый вариант «побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует».
3 декабря глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России отсутствует омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что ведомство мониторит ситуацию и отслеживает тех, кто прибывает из стран, где уже обнаружили новый вариант COVID-19. Россия направила запросы для получения образцов «омикрона», однако этот процесс займет определенное время.
Новый штамм под кодом B.1.1.529 впервые зафиксировали в Южной Африке 8 ноября. Единичные случаи заражения также зарегистрированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии, США и других странах. Новому варианту COVID-19 присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ считают эту мутацию вызывающей беспокойство.