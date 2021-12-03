Омикрон-штамм обнаружен в очередной стране

В очередной стране обнаружен случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет РИА Новости.

О первом заболевшем новым вариантом COVID-19 заявил Минздрав республики Тунис. Омикрон-штамм был найден у 23-летнего гражданина Демократической Республики Конго, прибывшего 1 декабря в Тунис из столицы Турции Стамбула. Также Минздрав сообщил, что на сегодня в Тунисе выявлено более 717 тысяч случаев заражения коронавирусом.

3 декабря стало известно, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции выявлен уже в 38 странах мира, но дельта-штамм остается доминантным. Отмечается, что основной рост заражений наблюдают в Африке.

