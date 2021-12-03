Омикрон-штамм выявили в 38 странах

ВОЗ: омикрон-штамм выявлен в 38 странах мира, но дельта-штамм остается доминантным

Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции выявлен уже в 38 странах мира, но дельта-штамм остается доминантным. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, цитату приводит РИА Новости.

Отмечается, что основной рост заражений наблюдают в Африке.

Ранее стало известно, что у двух прилетевших из ЮАР россиян выявлен положительный ПЦР-тест на COVID-19, штамм еще предстоит выяснить. Все пассажиры сегодняшнего рейса будут изолированы на 14 дней.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.