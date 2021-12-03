В ВОЗ рассказали об отсутствии информации о смертях от омикрон-штамма

Пока у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет информации о смертях, связанных с заражением омикрон-штаммом коронавируса. Тем не менее производители вакцин от COVID-19 должны быть готовы к тому, чтобы «обновить» состав препаратов для защиты от новой мутации. Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер, цитату приводит Reuters.

«Хорошо бы не ждать того, пока прозвенит последний звонок», — отметил он.

2 декабря австралийские ученые и врачи также отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса в стране не зафиксированы. Это указывает на то, что его не следует считать опаснее других разновидностей инфекции. Но отсутствие доказательств опасности омикрон-штамма не говорит о том, что он совершенно безвреден. Кроме того, пока ученые не выяснили, как существующие вакцины против COVID-19 справятся с новой разновидностью вируса.