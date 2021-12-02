Ученые отметили отсутствие тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом

Австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса отсутствуют. Это указывает на то, что его не следует считать опаснее других разновидностей инфекции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного врача Австралии Пола Келли.

«Среди почти 300 случаев заражения, которые наблюдаются в ряде стран по всему миру, симптомы довольно мягкие, либо их нет вовсе», — подчеркнул Келли.

При этом отсутствие доказательств опасности омикрон-штамма не говорит о том, что он совершенно безвреден. Кроме того, пока ученые не выяснили, как существующие вакцины против COVID-19 справятся с новой разновидностью вируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что, возможно, у омикрона инкубационный период будет составлять порядка 12-14 дней. Если при этом он окажется высокозаразным, тогда он окажется способен вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население.