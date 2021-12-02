Гинцбург рассказал о вероятности омикрона вытеснить дельта-штамм коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса, вероятно, сможет вытеснить вариант дельта. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он предположил, что, возможно, у омикрона инкубационный период будет составлять порядка 12-14 дней. Если при этом он окажется высокозаразным, тогда он окажется способен вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население.

Ранее Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавируса омикрон займет не больше десяти дней. По словам врача, еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве учтут условия чрезвычайной ситуации.

1 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. «Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — заявил Фаучи. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин. «Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — заключил он.