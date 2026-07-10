Стало известно о применении американских дронов для атак по России

CBS: Украина использует американские дроны V-BAT для ударов по РФ

Украина начала активно использовать американские разведывательные беспилотники V-BAT для поиска целей и подготовки ударов по объектам на территории России. Об этом стало известно телеканалу CBS.

«Мы сосредотачиваемся на целях, которые являются дорогими, имеют стратегическое значение или которые сложно заменить», — рассказал оператор дрона.

По данным телеканала, беспилотники дальнего радиуса действия, произведенные американской оборонной компанией Shield AI, стали занимать все более заметное место в украинской кампании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на двоякость позиции США по украинскому конфликту. «С одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но, в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность мирному процессу», — заявил пресс-секретарь российского лидера.