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12:48, 9 июля 2026Мир

Кремль уличил в двоякости позицию США по конфликту на Украине

Песков: В поставках оружия Украине и заявлениях США о мире есть двоякость
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

В заявлениях США о стремлении к миру и продолжении поставок оружия Украине есть двоякость. В этом позицию Вашингтона по конфликту уличил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность мирному процессу», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что в Москве не носили «розовых очков» и всегда знали о поставках американского вооружения Киеву.

Песков также ответил на слова президента США Дональда Трампа об ударах Украины вглубь России. По его словам, в этих действиях в Кремле видят не эскалацию, а заблуждения американского руководства.

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