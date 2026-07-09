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12:45, 9 июля 2026Мир

В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

Песков: Россия видит заблуждения США в заявлениях Трампа об ударах Украины вглубь России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Москва видит в заявлениях президента США Дональда Трампа об ударах Украины вглубь России не эскалацию, а заблуждения американского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что это является ошибочным суждением.

Ранее Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетики. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».

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