Назван срок разработки новой вакцины от омикрон-штамма

Гинцбург: работа по созданию вакцины от омикрон-штамма займет не больше 10 дней

Экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавирусной инфекции омикрон займет не больше десяти дней. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Думаю, что сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более 10 дней. Все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что вакцина является безопасной и иммуногенной», — рассказал Гинцбург.

По словам врача, еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве учтут условия чрезвычайной ситуации.

«Обычно это время занимает два-два с половиной месяца. Если соответственно чрезвычайная ситуация, которая сейчас существует, и Минздрав подожмет все регуляторно-разрешительные процедуры, то, я думаю, что можно уложиться в <…> 45-50 от силы дней», — пояснил Гинцбург.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил способность омикрон-штамма коронавируса противостоять существующим вакцинам. Он уверен, что омикрон контагиознее, чем предыдущие его варианты, но вакцина против него работает точно.

