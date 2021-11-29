Онищенко оценил способность омикрон-штамма коронавируса противостоять вакцинам

Онищенко: омикрон-штамм контагиознее предыдущих, но вакцина против него работает

Новый штамм коронавируса омикрон контагиознее, чем предыдущие его варианты, но вакцина против него работает точно. Так его способность противостоять препаратам в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Появление нового штамма он связал с недостаточностью мер по борьбе с COVID-19.

«Новые штаммы не стали появляться часто — они появляются как положено. Причина одна — мы не принимаем меры в достаточном объеме, а самая главная мера — специфическая профилактика. Вот привились бы все и уже забыли про него, а теперь вот [штаммы] появляются, живут своей жизнью, а мы им ничего не противопоставляем», — сказал Онищенко.

Он добавил, что чем быстрее люди сделают прививки, тем меньше шансов будет у коронавируса появляться в новом обличии.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали его угрозой. По данным ВОЗ, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.