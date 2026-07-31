В России объяснили отказ Трампа в передаче Зеленскому 300 ракет Patriot к зиме

Депутат Чепа: США истратили большое количество ракет Patriot на Ближнем Востоке

США сегодня не могут поставить Украине ракеты Patriot, потому что основной арсенал был израсходован на Ближнем Востоке, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«США поддерживали Украину с самого начала, с 2014 года, если не раньше, и поддерживают сейчас. И поддержка идет не только за счет поставок комплексов Patriot, ракет к ним. Самая большая поддержка — это разведывательная поддержка, спутниковое сопровождение, указание целей, преодоление систем ПВО и так далее. США сегодня не могут поставить ракеты Patriot, потому что большое количество ракет они истратили на Ближнем Востоке. И конфликт на Ближнем Востоке не завершен. США обещали дать лицензию на производство этих ракет в Европе», — сказал Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что производство ракет будет организовано не на Украине, а в Польше. При этом первые ракеты могут быть произведены не раньше, чем через 3-4 года.

«Понятно, что сами ракеты не будут производиться на Украине. Они планируют производить их в Польше, как и многие другие системы оружия. Когда это может быть? Первые ракеты в Польше могут быть произведены не раньше, чем через 3-4 года, если ничего не произойдет и, если США разрешат за это время поставлять ракеты, произведенные в Польше, на Украину. И если сами поляки к тому времени не испортят окончательно отношения с Украиной», — отметил Чепа.

США не поставляют сегодня системы оружия на Украину, а поставляют их в Европу, и уже европейцы продают эти системы Украине. Систем Patriot и других систем ПВО Европе самой не хватает, они производят модернизацию своих вооруженных сил Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Зеленский обратился к Трампу с просьбой о передаче 300 ракет для защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия вероятным атакам в зимний период. Отмечается, что на эту просьбу американский лидер ответил отказом.