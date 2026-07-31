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17:45, 31 июля 2026 (обновлено: 17:51, 31 июля 2026)Экономика

Синоптик оценил вероятность резкого похолодания в Москве

Синоптик Голубев: Жара в Москве и области закончится в начале следующей недели
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

Резкого похолодания в Москве и Подмосковье после жары, которая придет в столичный регион в выходные, не ожидается. Вероятность сильного снижения температуры оценил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, жара в столичном регионе спадет под влиянием северного антициклона, который понизит температуру на три-пять градусов. «Жара, которая будет в московском регионе на выходных, отступит уже с понедельника, и столбики термометров опустятся до плюс 20-24 градусов. Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на три-пять градусов», — поделился информацией он.

Голубев уточнил, что резкого похолодания в Москве при этом не прогнозируется — погода станет лишь умеренно теплой и будет соответствовать климатической норме начала августа.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве из-за жары 1 и 2 августа. Так, температура в субботу составит до 30 градусов, а в воскресенье — до плюс 31.

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