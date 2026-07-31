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17:47, 31 июля 2026 (обновлено: 17:52, 31 июля 2026)Экономика

Российскому региону предсказали погодные контрасты

Гидрометцентр: В Сибири ожидается контрастная погода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Сибири наблюдается контрастная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

На фоне сильной жары до плюс 35-37 градусов Цельсия, с превышением температурного фона в большинстве регионов климатическую норму на 5-7 градусов, наблюдается неустойчивая погода с интенсивными дождями, грозами и усилением ветра. Особенно сложная обстановка наблюдалась в Алтайском и Красноярском краях, Хакасии, Тыве, Иркутской области и Эвенкии.

С 31 июля по 3 августа юго-запад Сибири ждут новые грозовые дожди, местами сильные и очень сильные, с порывами ветра до 22 метров в секунду, в Красноярском крае, Хакасии и Тыве — до 25 метров в секунду и более. При этом жара в Новосибирской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях сохранится, а в Омской области к 3 августа начнет ослабевать.

Ранее жителей столицы предупредили о жаре до плюс 31 градуса в выходные, 1 и 2 августа.

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