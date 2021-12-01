Главный инфекционист США заявил о более легком распространении омикрон-штамма

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. Его слова передает РИА Новости.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — заявил Фаучи. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин. «Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — заключил он.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм коронавируса достиг США. Первый случай заболевания зафиксирован на территории страны в штате Калифорния. Заболевший пациент приехал из Южной Африки и был полностью вакцинирован.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.