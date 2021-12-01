В США зафиксирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса достиг США. Первый случай заболевания зафиксирован на территории страны в штате Калифорния, передает CNN.

По информации американских властей, заболевший пациент приехал из Южной Африки и был полностью вакцинирован.

Ранее сообщалось, что о регистрации случаев инфицирования новым вариантом коронавируса сообщили минимум 23 страны мира. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, это число будет расти.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Она может затронуть большое число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.