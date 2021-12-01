Новый штамм коронавируса выявили минимум в 23 странах

Минимум 23 страны мира сообщили о регистрации случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции. О выявлении омикрон-штамма COVID-19 заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти», — отметил глава ВОЗ в среду, 1 декабря, на брифинге в Женеве.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты ВОЗ признали эту мутацию вызывающей беспокойство. Она может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами коронавируса, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки ВОЗ призвала людей из групп риска, в числе которых лица старше 60 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями, воздержаться от путешествий. При этом в организации отметили, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение COVID-19.

1 декабря в ВОЗ высказались по поводу новой вакцины на фоне ситуации с омикрон-штаммом. В организации не видят необходимости в создании еще одного препарата от коронавируса в связи с появлением новой мутации вируса.