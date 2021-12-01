В ВОЗ высказались по поводу новой вакцины на фоне ситуации с омикрон-штаммом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в создании новой вакцины от коронавируса на фоне ситуации с омикрон-штаммом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление организации.

По данным ВОЗ, снижение эффективности имеющихся вакцин от коронавируса против омикрон-штамма еще не доказано. Организация считает, что вакцины необходимо просто доработать, чтобы они были более действенными против нового варианта.

28 ноября в ВОЗ заявили, что люди, ранее переболевшие COVID-19, могут с высокой вероятностью заразиться омикрон-штаммом. При этом в организации отметили, что информация на этот счет пока носит «ограниченный характер».