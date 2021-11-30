ВОЗ оценила возможность остановить распространение COVID-19 при запрете полетов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила, что полный запрет международных полетов не сможет остановить распространение COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации организации.

«Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», — оценили возможность остановить распространение вируса в организации.

Там также указали, что странам необходимо продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, которые касаются поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

Ранее Роспотребнадзор ввел обязательный карантин для туристов, которые прибывают в Россию из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса, однако с которыми все еще не открыто авиасообщение. Так, главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила о том, что только та категория туристов, которые возвращаются из ряда африканских стран, где обнаружен омикрон-штамм, будет вынуждена проходить 14-дневный карантин.