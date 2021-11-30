В России ввели обязательный карантин для одной категории туристов

Роспотребнадзор: для туристов из стран с выявленным омикрон-штаммом вводится карантин

Роспотребнадзор ввел обязательный карантин для туристов, которые прибывают в Россию из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса, однако с которыми все еще не открыто авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости.

Так, главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила о том, что только та категория туристов, которые возвращаются из ряда африканских стран, где обнаружен омикрон-штамм, будет вынуждена проходить 14-дневный карантин.

«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан», — заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Ранее в ноябре сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево образовались столпотворения путешественников, которым приходится ждать по несколько часов в очереди на тестирование на новый штамм коронавируса.