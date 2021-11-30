В аэропорту Шереметьево образовались гигантские очереди из-за нового штамма

Столпотворения туристов в Шереметьево из-за тестирования на омикрон-штамм показали на фото

В московском аэропорту Шереметьево образовались столпотворения путешественников, которым приходится ждать по несколько часов в очереди на тестирование на новый штамм коронавируса. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москва 24».

На фотографиях, сделанных одним из очевидцев, показаны гигантские очереди из туристов, прилетевших из Лондона. Отмечается, что отдыхающие, прибывающие из Великобритании, вынуждены проходить исследование на COVID-19 из-за выявления в королевстве первых случаев заражения омикрон-штаммом.

Ранее 27 ноября премьер-министр Борис Джонсон анонсировал ужесточение правил въезда для иностранцев. Он отметил, что Соединенное Королевство введет обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну. По его словам, путешественники также будут должны находиться на самоизоляции до получения результата теста.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.

