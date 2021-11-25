В ЮАР обнаружили «самый опасный» вариант коронавируса

В ЮАР обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529, который считают потенциально самым опасным в мире. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA.

При этом местные ученые пока не знаю, смогут ли существующие вакцины противостоять этой форме COVID-19. Кроме ЮАР, новый штамм выявили в Гонконге и Ботсване. По данным Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний, в настоящее время в ЮАР зафиксировано 22 случая заражения этим вариантом инфекции.

«Пока данных мало, однако наши эксперты работают над тем, чтобы понять новый штамм и потенциальные последствия от него», — заявил и.о. исполнительного директора института Адриан Пьюрен.

24 ноября стало известно, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у B.1.1.529 позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом — у больного ВИЧ или СПИДом.