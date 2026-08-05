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20:53, 5 августа 2026 (обновлено: 21:06, 5 августа 2026)Мир

Раскрыта неожиданная просьба США к Ирану

Гарибабади: США попросили о переговорах через 4-5 дней после начала столкновений в июле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США направили Ирану предложение о проведении переговоров уже через несколько дней после начала новых столкновений в июле. Об этом рассказал заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади, передает гостелерадиокомпания IRIB в Telegram.

«Американцы через четыре-пять дней после начала новых столкновений направили требование о переговорах и урегулировании проблем», — сказал дипломат.

Кроме того, замминистра сообщил, что согласованный Ираном и Оманом маршрут в Ормузском проливе будет носить временный характер и останется актуальным на срок от двух месяцев и более.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Он также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.

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