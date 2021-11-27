В Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, случаи заражения были зафиксированы в Челмсфорде и в Ноттингеме. Там планируется провести целенаправленное тестирование.

Уточняется, что инфицированные сейчас находятся на самоизоляции вместе со своими домочадцами. Власти выясняют, с кем контактировали заболевшие, и связываются с возможными зараженными.

Ранее сообщалось, что в Германии с большой вероятностью был выявлен новый штамм коронавируса омикрон. Предположительно, африканским штаммом оказался инфицирован гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР.

О первых случаях заражения новым вариантом стало известно 24 ноября. Тогда появились сообщения о десятках зараженных в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Британские ученые предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант.